F1: Membro da Pirelli infetado com COVID-19

Mais um caso confirmado de Coronavírus na F1. Um membro da Pirelli está infetado com o COVID-19 e está agora sob monitorização das autoridades australianas.

O fabricante de pneus da Fórmula 1 diz que o membro da equipa em questão ” está agora a seguir todos os procedimentos relevantes implementados pelas autoridades de saúde australianas. Essas autoridades confirmaram à Pirelli que essa pessoa não teve nenhum contato com terceiros que exiga medidas preventivas especiais para outras pessoas. A Pirelli está monitorizar de perto a situação, de acordo com as políticas públicas de saúde e as diretrizes da empresa.”