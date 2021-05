F1: Melhoria no rendimento de Esteban Ocon graças aos novos engenheiros | AutoSport

Esteban Ocon tem sido dos pilotos que mais tem progredido desde o ano passado e muito dessa progressão deve-se ao trabalho dos novos engenheiros.

Ocon esteve um ano parado, e no seu regresso demorou até encontrar o ritmo certo. Mas agora já vemos o Ocon que foi muito elogiado no tempo da Force India. Esta melhoria na sua performance está também relacionada com a entrada em cena de novos engenheiros.

Discutindo a melhoria de performance, Ocon afirmou que se deve em grande parte à chegada de Josh Peckett e Stuart Barlow, dizendo que o primeiro desempenhou um “papel muito importante”.

“Também tenho Stuart Barlow como meu engenheiro de desempenho e eles têm estado basicamente a formar a dupla dos tempos de Manor”, disse ele ao Motorsport.com. “Estávamos a trabalhar mais ou menos juntos. Eles estavam do lado de Pascal Wehrlein na altura, mas estão a complementar-se um ao outro. Estamos a formar uma excelente equipa, que é motivada, jovem, faminta de sucesso, que está a extrair, e a fazer o melhor que podemos com o que temos em mãos. Estou muito satisfeito com o que estamos a construir neste momento, porque era isto que eu queria há muito tempo”.

“Sinto que estamos a afinar o carro muito melhor, e ganhei desempenho com isso”, acrescentou. “Mas começámos a conseguir isso nos últimos eventos do ano passado. Começou a ser bastante agradável no final do ano, mas continuámos isso durante o Inverno, e no início do ano. Está a funcionar bem neste momento. Por isso, sinto-me bem. Penso que estamos a extrair perto do máximo do carro em cada fim-de-semana. E eu quero continuar assim”.