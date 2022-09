F1: Melhorar ritmo de produção de componentes é “grande prioridade” da Alfa Romeo | AutoSport

A Alfa Romeo apresentou este ano um carro rápido, que chegou a “incomodar” a Mercedes na fase inicial da época, mas os constantes problemas de fiabilidade do C42 e alguma perda de desempenho durante a época depois das equipas adversárias apresentarem os pacotes de desenvolvimento dos seus carros, faz com que a Alfa Romeo tenha estado seis corridas sem pontuar.

O piloto da equipa, Valtteri Bottas diz que melhorar o ritmo com que a equipa produz as as novas peças do pacote de desenvolvimento para o carro deve ser uma prioridade, ajudando a lutar com os adversários em pista.

“Penso que os nossos adversários – como por exemplo, McLaren e Alpine – produziram mais peças de desenvolvimento do que nós e foram mais constantes a apresentar as atualizações do que nós”, disse Bottas, citado pelo Racefans.net. “Ainda temos algumas coisas para trazer, penso que talvez aconteça em Austin ou no Japão”, confirmou o piloto finlandês.

Bottas aponta o trabalho das equipas adversárias em reduzir o peso dos seus monolugares, aproximando-se daquilo que a Alfa Romeo apresentou no início da época, como um factor para a perda de competitividade do seu monolugar. “Penso que éramos uma das poucas equipas no início do ano que se encontrava perto do limite mínimo de peso. Penso que muitas equipas tinham excesso de peso nos carros, mas como agora reduziram, talvez isso também tenha algum efeito. Sabemos que uma das nossas fraquezas é a velocidade de produção, que é uma grande prioridade para a equipa no futuro. Estamos definitivamente cientes disso”, explicou o piloto.

A Alfa Romeo está classificada no sexto lugar no campeonato de construtores com 52 pontos, mas só somou um único ponto nas últimas sete corridas depois de ter conquistado 51 pontos nas primeiras nove rondas do ano.