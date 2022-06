F1: Melbourne confirmada até 2035 | AutoSport

É mais uma renovação importante para o calendário da F1. Melbourne assinou um novo acordo com a F1 e estará no calendário até pelo menos 2035. O novo contrato verá permitirá a Albert Park acolher a primeira jornada da F1 em pelo menos cinco ocasiões ao longo do contrato, com 2024 e 2025 já garantidos. Nos casos em que Melbourne não será a primeira corrida do ano, terá uma vaga nas três primeiras provas do calendário. O sucesso da F1 na Austrália tem sido crescente e este ano vimos números recorde de fãs nas bancadas do circuito, com mais de 400 mil pessoas durante todo o fim de semana. Esta renovação, à semelhança de outras, é a longo prazo, uma estratégia que tem sido utilizada pela F1, recentemente.