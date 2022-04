F1: Melbourne com quatro zonas DRS | AutoSport

Se o DRS tem sido tema nos últimos tempos dada a importância nas lutas em pista e à forma estratégica como os pilotos o têm usado, em Melbourne veremos uma versão ainda mais extrema.

A pista australiana terá 4 zonas DRS (como era esperado), o que vai equivaler a 2.4km de retas com a possibilidade de usar o dispositivo de redução do arrasto. Ou seja, serão 45% do traçado em que os pilotos poderão usar o DRS. Olhando para o que os responsáveis da Red Bull e da Ferrari têm dito e esperando que as distâncias entre ambas as equipas sejam reduzidas, poderemos ter um espetáculo de ultrapassagens à vista, mais ainda no renhido segundo pelotão.