F1: Meia temporada de instabilidade, no fim de ciclo da Red Bull

A Red Bull vive em 2025 uma das temporadas mais complicadas da sua história recente na Fórmula 1. E as dificuldades nem advêm dos resultados que, apesar de desapontantes, não são péssimos. Mas a dinâmica interna da equipa sofreu uma mudança profunda e radical.

Depois de anos de domínio absoluto com Max Verstappen, a equipa de Milton Keynes ocupa atualmente o 4.º lugar no Campeonato de Construtores com 194 pontos, atrás de McLaren, Mercedes e Ferrari. O contraste com as épocas anteriores não podia ser maior: a equipa que parecia imparável entrou num ciclo negativo, que pôs fim à sua hegemonia.

Uma caminhada notável de 2014 a 2024

Antes de qualquer avaliação ao que é hoje a Red Bull, importa enaltecer o trabalho realizado de 2014 a 2024. Dez anos em que a equipa iniciou a era híbrida turbo com grandes dificuldades, muito por culpa das unidades motrizes Renault, mas conseguiu recuperar graças à parceria com a Honda. Foi com essa evolução que, entre 2021 e 2024, a Red Bull se tornou na referência. Também graças a Max Verstappen, elemento diferenciador, a equipa bateu recordes.

Mas houve um momento que marcou o início do fim deste ciclo: a morte de Dietrich Mateschitz. A alma, o homem forte e grande responsável pelo projeto Red Bull na F1 faleceu e, com ele, morreu também a união, dando lugar a uma batalha interna pelo poder. Desde então, fações opostas passaram a conviver quase em clima de guerra fria, afastando nomes fundamentais da estrutura, que abandonaram a equipa em busca de novos ares e desafios.

A maior fragilidade da equipa foi menosprezada, recordando a saída de grandes nomes no passado, sem beliscar a sua capacidade. Mas estas saídas terão aberto feridas demasiado profundas. A equipa, que no passado conseguiu dar a volta por cima de forma brilhante e rápida (comparando com outras), perdeu a alma necessária para encarar o presente e o futuro. Com esta instabilidade, Christian Horner foi dispensado, colocando um ponto final a um ciclo de 20 anos em que a Red Bull se transformou numa das melhores e mais sólidas estruturas da F1. Agora é tempo de reconstruir, repensar o futuro e reescrever uma história até aqui recheada de sucessos.

Problemas técnicos e perda de competitividade

O RB21 revelou-se um carro inconsistente, sobretudo em circuitos de curvas médias e lentas, onde sofre com equilíbrio, afinação aerodinâmica e desgaste de pneus. Pistas como o Hungaroring expuseram as fragilidades de um monolugar que já não consegue oferecer a vantagem de performance vista em 2023 e 2024.

Apesar de sucessivas atualizações, a Red Bull não conseguiu recuperar a diferença para os rivais. A falta de eficácia das soluções técnicas levantou críticas internas e aumentou a pressão sobre os engenheiros da equipa.

Verstappen intocável

Max Verstappen soma apenas duas vitórias em 2025 — em Suzuka e Imola — e encontra-se no 3.º lugar do Mundial de Pilotos, bastante distante do líder, Oscar Piastri. O neerlandês só conseguiu subir ao pódio uma vez nas últimas sete corridas e teve no GP da Hungria (9.º lugar) o seu pior resultado do ano.

Verstappen provou mais uma vez que é especial e, não fosse o seu inesgotável talento, a dimensão da crise da Red Bull seria substancialmente superior. Já pouco há a dizer sobre o que faz Max em pista: é um sobredotado, um dos maiores talentos de sempre da F1, que tem levado a equipa às costas. Se a Red Bull estivesse ao nível de Verstappen, seria imbatível.

Foi protagonista de uma novela em torno de uma potencial saída para a Mercedes, um enredo que promete nova temporada caso a Red Bull não consiga mostrar capacidade para lutar a curto e médio prazo por títulos. A saída de Horner pode ser um sinal de que a equipa está a fazer tudo para manter o neerlandês, mas 2026 pode ser decisivo para o futuro do piloto… e da própria Red Bull.

Tsunoda sem impacto

O ano começou com Liam Lawson, que apenas teve duas corridas para se mostrar na Red Bull, sendo imediatamente descartado para dar lugar a Yuki Tsunoda. Mas o japonês tem estado longe de corresponder às expectativas. Raramente pontua, sofre para sair da Q1 em muitas qualificações e frequentemente termina no fundo do pelotão, deixando toda a responsabilidade da soma de pontos nas mãos de Verstappen.

Tsunoda revelou uma gritante incapacidade para se aproximar do ritmo de Verstappen na primeira metade da temporada, apesar de alguns sinais de melhora nas corridas mais recentes. Tem do seu lado a paciência que Lawson não teve, por parte dos responsáveis, e o talento que, embora distante do de Verstappen, não pode ser ignorado.

Perspetivas para o resto da época

A Red Bull espera ser mais competitiva em pistas de alta velocidade como Zandvoort, Austin e Cidade do México, mas dificilmente terá argumentos para lutar consistentemente por vitórias nas restantes provas. O foco da equipa já está no novo regulamento de 2026, que trará alterações profundas no pacote aerodinâmico e no motor.

