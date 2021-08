F1: McLaren vende divisão Applied | AutoSport

A McLaren continua a sua reestruturação financeira e está a cortar “gorduras” tendo agora concluído a venda da sua divisão de tecnologia aplicada.

Esta divisão foi responsável pela unidade de controlo eletrónico fornecida a todos os carros da F1, além do desenvolvimento e fornecimento das baterias de Fórmula E. Está a ser vendida ao grupo de investimento Greybull, mas será liderado pela equipa de gestão existente e espera-se que continue a funcionar a partir do Centro Tecnológico da McLaren em Woking.

O presidente executivo do Grupo McLaren, Paul Walsh, descreveu esta venda como “o mais recente de uma série de passos pró-ativos para construir um Grupo mais focalizado e rentável”.

A operação F1, que se enquadra na divisão de Corridas, tem estado numa posição forte nos últimos anos, mas esteve em risco de ser afetada pelas questões mais amplas do Grupo. A McLaren foi obrigada a vender ações da divisão de corrida, mantendo no entanto a maioria, numa manobra para assegurar o futuro da equipa. Outras operações como a venda do MTC evidenciam que o grupo passou por momentos delicados.

Walsh diz que os projetos para os carros de produção e de desporto automóvel – que em breve serão alargados para incluir o Extreme E – “terão como base uma estrutura de capital mais sustentável”.

A Williams também vendeu em 2019 a Williams Advanced Engineering, um departamento em tudo semelhante à McLaren Applied, na procura de soluções para encontrar liquidez na altura.