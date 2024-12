F1: McLaren vence Mundial de Construtores, o 1º desde 1998…

Desde 1998 que a McLaren não vencia o Mundial de Construtores, depois dela, cinco construtores diferentes venceram o Mundial de Fórmula 1, com os homens da Woking a ‘desempatar’ com a Mercedes, chegando ao terceiro lugar com nove mundiais, os mesmo que a Williams, que tem nove, só atrás da Ferrari, que tem 16.

Apesar do susto provocado pelo incidente entre Oscar Piastri e Max Verstappen, em que o piloto da Red Bull foi penalizado, Lando Norris foi para a frente da corrida, fez bem o seu trabalho e com o triunfo garantiu o triunfo da McLaren no campeonato de construtores, apesar dos Ferrari terem ficado em segundo e terceiro.

Lando Norris não meteu uma roda fora do sítio certo e venceu fruto duma performance dominadora e de boa gestão.

Com uma boa ponta final de campeonato, a Ferrari lutou até ao último metro da temporada. Depois do sexto lugar em 2020, a Ferrari alternou sempre entre o segundo e o terceiro lugar, mas este foi o ano em que ficou mais perto do vencedor, a Red Bull só perdeu a hipótese de ser de novo campeã já perto do final, apesar de quase só pontuar com um piloto, desde 2019 que não era terceira no Mundial.

A Mercedes foi quarta classificada, a sua pior posição desde 2012, quando foi quinta, depois de ter sido 3º em 2022, 2º em 2023.

Quinto posto para a Aston Martin, mas em 2022 a 22 pontos do 4º posto, agora ficou a…374!

Sexto posto para a Alpine, depois de ter sido quarta em 2022, a queda foi grande. Somou este ano 65 pontos, muito devido à corrida anárquica de São Paulo, tinha somado 120 em 2023 e 173 em 2022.

A Haas assegurou a sétima posição depois de ter lutado pelo sexto lugar, muito positivo depois de ter sido 10ª em 2023. A RB teve uma época melhor do que 2023 em que somou apenas 25 pontos, desta feita somou 46, mas o ano de 2021, em que totalizou 142 pontos e foi sexta, vai longe.

A Williams deu sinais o ano passado de melhoria, mas com Logan Sargeant voltou a cair muito e o substituto, Franco Colapinto, ajudou a melhorar para também cometeu muitos erros.

A Sauber continua à espera da chegada da Audi, desde que com a Alfa Romeo foi sexta em 2022, tem sido sempre a cair. Este ano, apenas quatro pontos, e já quase no fim do ano…

Palmarés

1 – Ferrari (1961, 1964, 1975, 1976, 1977, 1979, 1982, 1983, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007, 2008 – 16

2 – Williams (1980, 1981, 1986, 1987, 1992, 1993, 1994, 1996, 1997) – 9

3 – McLaren (1974, 1984, 1985, 1988, 1989, 1990, 1991, 1998, 2024) – 9

4 – Mercedes (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021) – 8

5 – Lotus (1963, 1965, 1968, 1970, 1972, 1973, 1978) – 7

6 – Red Bull (2010, 2011, 2012, 2013, 2022, 2023)

7 – Cooper (1959, 1960) – 2

8 – Brabham (1966, 1967) – 2

9 – Renault (2005, 2006) – 2

10 – Vanwall (1958) – 1

11 – BRM (1962) – 1

12 – Matra (1969) – 1

13 – Tyrrell (1971) – 1

14 – Benetton (1995) – 1

15 – Brawn GP (2009) – 1

FOTO MPSA/Philippe Nanchino