F1: McLaren vai usar fibra de carbono reciclada no MCL60 no GP dos EUA | AutoSport

Juntamente com a empresa V Carbon, a McLaren vai testar o uso de fibra de carbono reciclado no seu monolugar durante o Grande Prémio dos EUA, prova que se realiza no Circuito das Américas entre os dias 20 e 22 de outubro.

A equipa de Woking vai testar a utilização de fibra de carbono reciclada com o objetivo de desenvolver um monolugar de F1 sustentável, com utilização circular da fibra de carbono, até 2030. Este teste vai ajudar a identificar tecnologias e materiais para atingir as zero emissões.

A V Carbon implementou o uso de fibra de carbono reciclada no desporto, através de um processo de revestimento de resina termoendurecida com fio de fibra de carbono reciclado, que deverá ajudar a reduzir as emissões de CO2 das matérias-primas até 90% em comparação com as fibras virgens, avança a empresa. “Estamos orgulhosos de nos associarmos à V Carbon para sermos pioneiros com materiais sustentáveis, utilizando fibra de carbono reciclada no GP em Austin”, afirmou Piers Thynne, diretor de operações da McLaren. “As potenciais aplicações futuras da rCF são extremamente interessantes. A V Carbon oferece até 85% da resistência original da fibra de carbono, tornando-a suficientemente forte para uma variedade de aplicações na F1 e não só.

Continuaremos a trabalhar em estreita colaboração com a FIA, a F1 e as outras equipas para ajudar a acelerar a mudança”, disse.