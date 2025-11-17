F1: McLaren vai tentar evitar o desastre de 2024 em Las Vegas

A McLaren regressa a Las Vegas determinada a corrigir o desastre vivido em 2024, ano em que o desempenho no circuito citadino deixou a equipa sem respostas. Andrea Stella, diretor equipa, garante que a estrutura de Woking “fez o trabalho de casa”, analisou exaustivamente as falhas e adotou medidas para evitar nova desilusão. Ainda assim, alerta que a imprevisibilidade da cidade e as características da pista aconselham prudência.

Na edição do ano passado, a McLaren sofreu uma das suas piores exibições da temporada: Lando Norris e Oscar Piastri terminaram em sexto e sétimo, a mais de 40 segundos do vencedor, George Russell. As dificuldades acumularam-se — problemas de pneus tanto na qualificação como na corrida, perda de eficiência aerodinâmica ao reduzir carga e um acerto de compromisso que gerou subviragem e agravou o graining.

Segundo Stella, a equipa não se limitou a analisar o fracasso; atuou várias frentes. Foram identificadas direções claras de melhoria no comportamento dos pneus, na eficiência aerodinâmica e no acerto do carro, elementos que foram trabalhados para 2025. Contudo, o responsável reconhece que Las Vegas não favorece naturalmente o MCL39, dada a escassez de curvas rápidas e as temperaturas frias, que anulam algumas das vantagens que a McLaren desfruta em condições mais quentes. A concorrência também permanece uma incógnita: a Mercedes mostrou ritmo forte no traçado no ano anterior, e a Ferrari espera estar na luta.

“Las Vegas no ano passado foi uma das corridas mais difíceis”

Assim, apesar da preparação cuidada e de um entendimento mais profundo das fragilidades expostas em 2024, Stella recusa prometer resultados, sublinhando que só a pista dirá se o trabalho realizado será suficiente.

Andrae Stella recordou que “Las Vegas no ano passado foi uma das corridas mais difíceis”, explicando que a equipa “teve dificuldades com o comportamento dos pneus na qualificação, porque não éramos rápidos, e na corrida, devido ao graining. Quando tentámos reduzir carga aerodinâmica, percebemos que perdíamos demasiada eficiência e ainda tivemos problemas com o acerto do carro ao tentar compensar esse graining e alguma subviragem.”

Sobre as melhorias introduzidas, afirmou: “A análise de Las Vegas no ano passado deu-nos muita informação para encontrar uma forma de melhorar. Sabemos em que direção devemos mudar relativamente ao ano passado, seja nos pneus, na eficiência aerodinâmica ou no acerto do carro. Será suficiente para sermos competitivos agora? Só veremos em Vegas. Tomámos medidas em resposta ao que vimos no ano passado, porque o desempenho ficou claramente aquém.”