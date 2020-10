F1: McLaren vai com o novo nariz para Portimão

A McLaren irá insistir no novo nariz que estreou no GP da Rússia e irá manter a nova peça no GP de Portugal.

Com inspiração clara no nariz da Mercedes, a McLaren estreou o novo nariz no GP da Rússia e manteve a aposta na prova seguinte em Nurburgring. Apesar de ainda não ter chegado a uma conclusão clara sobre os benefícios da nova peça, a equipa irá manter a aposta em Portimão, como explicou o diretor da equipa, Andreas Seidl:

“O nosso foco desde a Alemanha tem sido a análise e compreensão dos dados que recolhemos em Nürburgring para que possamos chegar às conclusões certas e encontrar a melhor maneira de progredir. Com base nessa análise, continuaremos a usar nosso novo conceito aerodinâmico de nariz combinado com uma afinação de carro conhecida. Continuaremos a trazer mais atualizações para o carro para teste na sexta-feira e também exploraremos e quantificaremos nosso novo conceito aerodinâmico.”

“No final, acreditamos fortemente neste novo conceito de nariz, mas é obviamente uma mudança bastante significativa em termos de conceito aerodinâmico,” disse Seidl. “Ficou claro para nós que precisamos de tempo para explorar o verdadeiro potencial deste pacote. Esperávamos boas condições na sexta-feira em Nurburgirng para encontrar o ponto ideal. Infelizmente, não havendo saídas em piso seco na sexta-feira e a curta sessão no sábado de manhã, onde foi difícil ver o que o pacote estava a fazer porque a pista estava verde e evoluiu muito durante a sessão e também tivemos que fazer muitas voltas para os pilotos se ambientarem à pista, significou que não conseguimos dar o próximo passo com este pacote. Recolhemos muitos dados que esperamos possam ajudar a entender como podemos retirar o máximo do seu potencial.”