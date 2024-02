F1: McLaren testa com carro de 2022 em Barcelona | AutoSport

Desde sábado que a McLaren está no Circuito de Barcelona-Catalunha para completarem mais quilómetros em pista, mas com o carro que competiu na temporada de 2022 e não ainda com o MCL38 deste ano.

A opção de pilotar o MCL36 não foi uma escolha ao acaso, mas sim uma decisão guiada pelo regulamento. As equipas têm permissão para correr sem restrições de quilometragem, desde que o monolugar tenha pelo menos dois anos e por isso os dois pilotos da McLaren conduzem o carro de 2022, com pneus de demonstração da Pirelli, especialmente dedicados para estas ocasiões.

Faltam apenas três dias para a apresentação do MCL38 que vai concorrer na próxima temporada e 10 dias para o início dos testes no Barém e a equipa de Woking prossegue os trabalhos a caminho da época mais longa da história da F1.

Na semana passada Oscar Piastri já tinha estado em pista com o MCL36 em Paul Ricard, juntamente com o piloto de reserva e desenvolvimento Ryo Hirakawa.

First laps of 2024. ✅ Today was Lando’s turn in the 2022 MCL36 🏎️ pic.twitter.com/mUH1oZd4nq — McLaren (@McLarenF1) February 10, 2024

Este fim de semana, Lando Norris realizou os seus primeiros quilómetros em pista, uma vez que não esteve presente em Paul Ricard, tendo dado depois lugar a Piastri.