F1: McLaren tenta resolver excesso de peso
A McLaren está empenhada em adaptar o monolugar MCL40 ao novo limite mínimo de peso imposto pela Fórmula 1, no âmbito do mais recente regulamento técnico. A redução de 30 quilogramas — de 798 kg para 768 kg — coloca desafios significativos às equipas.
A diminuição do peso mínimo visa tornar os carros mais leves e ágeis, favorecendo a competitividade em pista. Contudo, para as estruturas técnicas, trata-se de um exercício exigente. Com a introdução de um novo enquadramento regulamentar, os engenheiros tiveram de repensar cada componente, procurando poupanças adicionais para além das alterações já impostas, como a redução do chassis e a eliminação do MGU-H.
Algumas equipas enfrentam maiores dificuldades neste processo. A Williams, por exemplo, estará alegadamente cerca de quatro quilogramas acima do limite estabelecido.
O diretor da equipa de Woking sublinhou que cumprir — e, idealmente, ficar abaixo — do valor mínimo é um objetivo estratégico. Segundo explicou, trabalhar na redução de peso constitui uma vertente contínua do desenvolvimento do carro, com impacto direto no desempenho em pista.
Andrea Stella, diretor da McLaren, afirmou à imprensa, incluindo o RacingNews365, durante os testes no Bahrain:
“Certamente, trabalhar na redução do peso do carro é sempre um elemento de desenvolvimento, porque mesmo que estejamos no limite mínimo, queremos, na verdade, ficar abaixo desse limite, pois isso permite-nos jogar com o lastro. Penso que este será um aspeto que manterá as equipas ocupadas durante bastante tempo, até conseguirem posicionar-se confortavelmente abaixo do peso mínimo.”
