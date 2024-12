F1: McLaren tenta minimizar os efeitos da redução do tempo de túnel de vento

Antes de vencer o Campeonato de Construtores de 2024, a McLaren e o diretor da equipa, Andrea Stella, já estava a preparar-se para os desafios colocados pela redução do tempo no túnel de vento devido à sua posição de líder do campeonato. Durante o Grande Prémio de Las Vegas, Stella partilhou ideias sobre como a equipa planeava mitigar esta limitação.

Stella sublinhou que o seu novo túnel de vento melhorou muito a eficiência, especialmente em comparação com a utilização do túnel de vento da Toyota, que implicava atrasos devido ao envio de peças. A nova configuração permite a realização de testes imediatos, acelerando significativamente o desenvolvimento. No entanto, Stella sublinhou que o sucesso não depende apenas do tempo no túnel de vento; a qualidade do desenvolvimento aerodinâmico e uma abordagem estratégica são igualmente fundamentais.

Ao dar prioridade a processos eficientes e de alta qualidade, a McLaren demonstrou clarividência e adaptabilidade, o que culminou na sua vitória no campeonato duas corridas mais tarde, em Abu Dhabi.

“Em primeiro lugar, só para dizer o óbvio, escolheríamos sempre vencer o campeonato e depois ver como se pode melhorar a eficiência em termos de desenvolvimento aerodinâmico na combinação de CFD e tempo de túnel de vento, porque as duas coisas são combinadas e são limitadas em função da posição no campeonato”.

“O novo túnel de vento é definitivamente um grande passo em frente, mas o grande passo em frente é, acima de tudo, do ponto de vista logístico. Sublinho sempre que o carro do ano passado, tanto para as atualizações na Áustria como para as atualizações em Singapura, foi concebido e desenvolvido no túnel de vento da Toyota. Mas o que acontece é que para desenvolver as coisas no túnel de vento da Toyota, temos a peça pronta, e depois é testada dois dias depois, só por causa do envio, e agora temos a peça pronta, e é testada duas horas depois”.

Stella continuou. “Assim, ganha-se muita eficiência. Mas, na realidade, a busca da eficiência não se deve apenas ao túnel de vento, mas a toda a abordagem do desenvolvimento aerodinâmico. Não é por ter três vezes mais tempo de túnel de vento que vou necessariamente desenvolver o carro três vezes mais depressa. Não é esse o caso”, observou. “E acho que este ano vimos isso muito bem, porque houve desenvolvimentos feitos na pista por algumas equipas, e não necessariamente se tornaram em melhorias. Portanto, não se trata necessariamente de quantidade; estamos a investir muito na qualidade do desenvolvimento.”