F1: McLaren tenta manter o ritmo de evolução

A equipa de Woking tem vindo a evidenciar uma trajectória ascendente nos últimos anos – longe está o período negro de parceria com a Honda – e a boa forma traduziu-se no terceiro lugar do Campeonato de Construtores de 2020.

A McLaren teve uma boa bateria de testes, mostrando uma interpretação interessante do novo regulamento técnico, o que lhe permitiu manter algumas derivas verticais do extractor aerodinâmico traseiro com a altura permitida do ano passado.

Foi a única equipa a encontrar este buraco regulamentar, o que demonstra que em Woking os técnicos estão abertos ao risco, uma condição sine qua non para que as vitórias possam estar no horizonte.

Para além disso, a McLaren mudou de fornecedor de unidades motrizes, trocou a Renault pela Mercedes, sem que tivesse muitas dificuldades ou contrariedades, uma tarefa que não é fácil, dado a diferença de conceito entre os dois exemplos, um feito em si mesmo.

O MCL35M parece, definitivamente, um carro bem-nascido e capaz de permitir a Lando Norris e Daniel Ricciardo lutar pela liderança do segundo pelotão.

O australiano, que se estreia na equipa este ano, demonstra uma boa adaptação ao seu novo ambiente e poderá ser um trunfo importante para que a McLaren se imponha atrás das duas grandes.

É um ano difícil para a equipa. Além de receber uma unidade motriz nova, tem de olhar para 2022 com muita atenção, pois a ambição de voltar ao topo passa forçosamente pelo aproveitamento bem feito das novas regras que entrarão em vigor na próxima época. Mas a estrutura de Woking, desde a entrada de Andreas Seidl e James Key passou a trabalhar de forma mais eficiente. Junta-se essa eficiência ao bom ambiente criado pelo estilo de liderança aberto e positivo de Zak Brown e temos provavelmente a equipa com o melhor ambiente para se estar no paddock. Não terá sido por acaso a escolha de Ricciardo para substituir Carlos Sainz. Alia o seu enorme talento a uma postura positiva, a mesma postura de Bruce McLaren quando fundou a equipa. Lando Norris é também aposta forte de Brown e a estrela do futuro da McLaren. Terá de mostrar mais um passo na sua evolução em 2021 depois de ter mostrado um crescimento visível na época passada.

“Foi um teste produtivo de pré-época para nós no Bahrein. O número reduzido de dias significou que foi crucial maximizar o nosso tempo de pista e estamos satisfeitos com a quantidade de trabalho que conseguimos completar. O feedback do Lando deu-nos uma boa referência sobre o MCL35M em comparação com o nosso carro anterior, enquanto Daniel foi capaz de se familiarizar mais com o carro e fornecer dados e conhecimentos úteis para os engenheiros”, disse Seidl.

“As condições eram ligeiramente diferentes das que estamos habituados aqui no Bahrein. Correr durante o dia significa que as temperaturas da pista são muito mais elevadas do que o habitual, e a tempestade de areia na sexta-feira revelou-se um desafio interessante para a equipa e para os pilotos. Apesar disto, concluímos os nossos planos de corrida como esperado ao longo do fim-de-semana, com ambos os pilotos a cobrirem 328 voltas ao longo dos três dias”.

“A equipa, tanto no Bahrein como na fábrica, fez um excelente trabalho ao lado dos nossos colegas Mercedes para entregar um carro fiável, o que é crucial para um teste produtivo.”

“Penso que estamos bem preparados e que estamos de novo numa batalha muito renhida. Ficaríamos muito, muito satisfeitos com um pódio na primeira corrida. Daniel é uma grande referência para o Lando. Ele mostrou que pode vencer corridas com o material certo e isso ajuda Lando a dar o próximo passo. Não podemos esquecer como Lando é jovem. Pelo que tenho visto, ele está a dar esse passo”.