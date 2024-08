F1: McLaren tem todas as ferramentas para lutar pelo ítulo, avisa Zak Brown

Agora que estas melhorias se enraizaram, Brown acredita que todos os aspectos da equipa estão totalmente alinhados e prontos para competir por um campeonato do mundo, com a McLaren na procura capitalizar os seus investimentos já esta temporada, estando a 42 pontos da Red Bull.

“Temos um grande investimento dos nossos acionistas e dos nossos patrocinadores. Temos grandes pilotos, temos uma grande equipa técnica, e toda a equipa de liderança e a equipa técnica precisam dos recursos, da base de fãs, da base de parceiros empresariais para poderem fazer o que estão a fazer”, explicou Brown, acrescentando que “Andrea [Stella] utiliza a expressão ‘material para campeonatos do mundo’ e eu gosto de pensar que todos os departamentos que contribuem para o desempenho, direta ou indiretamente, são material próprio para campeonato do mundo.”

A McLaren debateu-se com instabilidade financeira, havendo mesmo rumores de uma potencial aquisição pela Audi. No entanto, com Zak Brown a trabalhar em patrocínios e parcerias comerciais, além da introdução do regulamento financeiro na disciplina, transformou a estrutura numa das equipas mais bem financiadas.

