F1: McLaren tem de encontrar 0,5 segundos | AutoSport

A McLaren é vista como uma das principais candidatas a fazer frente à Red Bull, mas Andrea Stella colocou um travão na expetativa em torno da equipa.

O responsável da McLaren tem uma noção muito precisa do que a equipa precisa para se manter competitiva em 2024. O italiano quer que a equipa evite as falsas expetativas para não cair nos erros do passado:

“Em última análise, as métricas que usamos para nos posicionarmos internamente, e mesmo externamente, na Fórmula 1 são bastante quantitativas”, explicou Stella à imprensa,”Estamos a gostar de ver o tipo de progresso que estamos a fazer no túnel de vento, nas simulações de computador, e sabemos que com uma certa taxa de evolução, significa que estamos dois décimos, meio segundo, sete décimos melhor no início de uma temporada. Realisticamente, sabemos que se quisermos manter a nossa competitividade na próxima época, temos de ter meio segundo de avanço, caso contrário, estamos a andar para trás. Por isso, vamos analisar os dados e, com base neles, vamos posicionar toda a equipa interna e externamente. A nossa filosofia é sermos muito justos com o que sabemos. Não temos de criar falsas expetativas, porque a realidade virá ao de cima de uma forma violenta, e não queremos estar nessa posição. Ao mesmo tempo, não queremos desvalorizar demasiado e depois descobrir que não estávamos preparados para lutar na frente e que não tomámos boas decisões com base nisso. Vamos cingir-nos aos dados, ser realistas e honestos. É essa a nossa filosofia.”