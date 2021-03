F1: McLaren surpreendida por outras equipas não usarem truque no difusor

A prova que a F1 é muito rica em pormenores interessantes e que nem sempre o que parece óbvio acontece.

A McLaren apresentou um difusor novo usando uma área cinzenta dos regulamentos. Os novos regulamentos obrigaram a cortar na altura das derivas que são colocadas no difusor, usadas para controlar o ar e acelerar o fluxo, aumentado assim a eficiência da peça. As novas regras implementaram um limite de 50 mm de altura para essas derivas (para diminuir a sua eficiência), mas a McLaren encontrou forma de “criar” derivas mais altas na zona central do difusor, fazendo delas peças estruturais, que ligam o difusor ao fundo plano. Um truque que, para surpresa de James Key, mais ninguém usou:

“É uma ideia de design normal, e na verdade penso que estamos um pouco surpreendidos por talvez sermos a única equipa com isso”, explicou Key. “É apenas uma característica de muitas numa área que mudou para este ano”.

Os rivais de McLaren estarão quase de certeza a avaliar os benefícios de poder ter as duas derivas mais longos naquela região, com a Key a suspeitar que outros poerão seguir o exemplo nas fases iniciais da época.

“Penso que o primeiro passo com qualquer ideia que se veja por aí é o CFD, por isso penso que hoje em dia se pode saltar para uma ideia que se vê facilmente noutra equipa dentro de uma semana”, explicou ele. “Acho que se ainda houver interesse após uma semana, quer seja o nosso difusor ou no detalhe das bordas do fundo plano da Mercedes ou o que quer que seja, pode-se ter uma noção das coisas muito rapidamente. Então pode-se ver como funciona com o seu carro. Essa é a chave para isto. Depois pode-se acabar com uma geometria única porque além de compreender o princípio, depois é preciso adapta-lo de acordo com o seu carro. A situação do difusor, por exemplo, também é muito estável nesse ambiente. Por isso, provavelmente, testaria o túnel de vento, que poderia ser uma ou duas semanas mais tarde, e depois teria de o fabricar.”

“Estes passos particulares são bastante simples. Assim, pode dizer-se que demora entre três a cinco semanas entre tirar a fotografia e colocá-la no carro, se realmente a ideia for para avançar”.

“Penso que é sempre bom para uma equipa apresentar uma ideia que é única e o mérito vai inteiramente para o nosso departamento de aerodinâmica por se aperceberem de que havia uma oportunidade de utilizar os novos regulamentos de tal forma”, disse ele. “Suponho que é uma das coisas visíveis de que se fala muito, mas em última análise é apenas uma parte de uma peça complexa da traseira do carro. Tenho a certeza que será esquecida quando voltarmos aqui dentro de algumas semanas”.