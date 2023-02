F1: McLaren sem receio de perder Lando Norris | AutoSport

A McLaren tem noção que Lando Norris é um dos pilotos mais cobiçados da atualidade. As prestações do jovem britânico têm convencido os fãs e os responsáveis das grandes equipas e a vontade de levar o piloto da McLaren vai aumentando. Zak Brown sabe desse interesse, mas não se mostrou preocupado, acreditado que o piloto se vai manter na equipa, na caminha rumo ao título:

“Tenho a certeza [Norris fica]. No final do dia, ele quer ganhar o campeonato mundial. Nós também queremos. Estamos nesta viagem juntos. Eu sei que há algum barulho, mas ele sabe qual é o plano. Com certeza, todos nós queremos ganhar corridas e competir pelo campeonato num futuro não muito distante. Desde que o façamos, estou certo de que correremos juntos durante muito tempo. Queremos terminar a história que começámos, que é chegar à F1 e ganhar um campeonato mundial connosco, mas temos tempo”.