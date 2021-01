F1, McLaren: “Se não encontras problemas isso quer dizer que não te estás a esforçar”

Em 2021 a McLaren muda de unidade motriz, deixando a Renault para equipa com a Mercedes. Com isto, existe muito trabalho a fazer no monolugar da equipa britânica, o MCL35M, e o trabalho não tem sido todo fácil.

De acordo com o diretor técnico da equipa, James Key, a parceira entre a Mercedes e a McLaren está a ser “muito efetiva”. Apesar disso, o diretor de produção, Piers Thynne, afirmou que: “Todas as equipas conseguem trazer o carro do ano passado para este ano. No nosso caso, com o motor Mercedes, não dá. Temos tido várias diferenças e, essencialmente, estamos a construir um carro novo. O número de partes novas no MCL35M é quase o mesmo que as peças novas do MCL35 (carro de 2020)”.

“Estamos dentro do plano com muitas coisas, mas existem outras áreas em que encontramos alguns desafios. Mas, é assim a Fórmula 1, se não encontras problemas, não estás a ser agressivo o suficiente. Se tudo for fácil e estiver à vista, isso significa que não estás a testar os limites do que pode ser feito”, afirmou Thynne.

A McLaren chega à temporada de 2021 após o seu ano com mais sucesso, desde 2012. Em 2020, a equipa de Woking conseguiu ficar na terceira posição no Campeonato de Construtores. Após perder Carlos Sainz para a Ferrari, Daniel Ricciardo foi o escolhido para substituir o espanhol em 2021.