F1: McLaren satisfeita com os limites de pista na Áustria | AutoSport

Por 43 vezes, os pilotos ultrapassaram os limites de pista impostos pela FIA no GP da Áustria. Um número exagerado e que muitos adeptos criticaram, dada a inflexibilidade dos comissários, mas Andreas Seidl considera que a medida é a correta e que traz a consistência que os pilotos pediam há muito tempo.

“Em termos de limites de pista, todas as equipas e pilotos gritavam por consistência ou mais consistência no passado”, explicou Seidl. “No final, foi por isso que acabámos com regras a preto e branco, de que é preciso ficar dentro dos limites em qualquer lugar da pista, o que significa que é preciso ficar dentro das linhas brancas. Para ser honesto, apesar de termos tido uma penalização, estou bastante satisfeito com isso, porque é fácil de compreender para todos”.

Seidl também não viu qualquer problema com a penalização tardia de Sergio Pérez, também por limites de pista:

“Durante a sessão, com a pressão do tempo que também existe, e havendo outros tópicos em que o diretor de corrida tem de se concentrar, pode acontecer que não se veja imediatamente uma infração porque se quer ter a certeza quando se toma uma decisão. Por isso, temos por vezes de aceitar que será decidido depois da corrida ou depois da qualificação, o que aconteceu. Quanto a esse aspecto, não tenho qualquer problema”.