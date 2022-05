F1: McLaren satisfeita com o progresso feito em Barcelona | AutoSport

Apesar de não ter tido um fim de semana especialmente produtivo, a McLaren mostrou-se satisfeita com os progressos feitos no fim de semana passado, em Barcelona. Com um novo pacote de atualizações implementado, os engenheiros viram uma boa correlação e agora o foco será em maximizar o potencial do carro, como explicou o diretor da equipa, Andreas Seidl:

“As atualizações funcionaram como esperado, por isso vimos uma boa correlação e vimos um passo em frente em termos de desempenho”, disse Seidl. “Acho que é possível extrair mais desempenho daquele pacote. E é isso que temos de fazer agora nos próximos dias e nos próximos dias e semanas. Graças às melhorias, sob estas condições desafiantes, estivemos em posição de lutar por pontos e se eu vir onde estivemos na primeira corrida, por exemplo, em comparação com muitos dos concorrentes à nossa volta, podemos definitivamente ver que demos um passo em frente. Ao mesmo tempo, temos de reconhecer que equipas como a Alfa Romeo também deram um bom passo em frente e estamos a enfrentar uma concorrência muito forte na batalha pelo quarto lugar. Temos simplesmente de continuar, extraindo mais deste pacote e, ao mesmo tempo, ver como podemos melhorar ainda mais o carro, indo para a frente. Esse é o desafio em que todos nós estamos metidos”.