F1: McLaren sabe porque Daniel Ricciardo não é rápido | AutoSport

A McLaren sabe onde Daniel Ricciardo está a perder tempo para Lando Norris. O piloto australiano teve uma prestação para esquecer no GP do Mónaco e admitiu que estava confuso com a diferença de tempo para o seu colega de equipa. Mas Andreas Seidl afirmou que a equipa sabe onde estão as diferença:

“Quando analisamos os dados, temos uma ideia clara da razão pela qual Daniel não conseguiu produzir o tempo de volta no Q2 para avançar para a Q3”, confirmou Seidl. “O nosso carro precisa de uma pilotagem específica, a fim de extrair o desempenho que Lando pode extrair. Isto não é natural para Daniel. E isso é obviamente um problema e leva tempo até que se possa recalibrar. Mas ao mesmo tempo é também a tarefa de vermos o que podemos fazer no carro, mudá-lo, de modo a torná-lo mais natural para ele, para que ele possa ter de novo o desempenho a que estamos todos habituados, com um objetivo claro de não perder o desempenho global do carro com isso.”

“É esse o processo em que nos encontramos neste momento. Estou impressionado com a forma como tanto a equipa como o Daniel estão a lidar com esta situação desafiante. Precisamos simplesmente de mais tempo e depois, em algumas corridas, não falaremos mais sobre esta questão”.