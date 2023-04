F1: McLaren revela novo programa de jovens, com Emanuele Pirro ao leme | AutoSport

A McLaren anunciou um novo programa de desenvolvimento para jovens pilotos. Como parte do programa, a McLaren apoiará os jovens pilotos no seu desenvolvimento desde o karting até se tornarem pilotos profissionais, com o objetivo de facilitar a progressão dos jovens talentos para a F1. A par deste apoio aos talentos de base, o programa também apoiará os pilotos profissionais estabelecidos noutras séries, proporcionando-lhes oportunidades de ganhar experiência na F1.

O programa de Desenvolvimento da McLaren é atualmente formado por Pato O’Ward, Alex Palou e Ugo Ugochukwu. Emanuele Pirro será o homem do leme neste projeto:

“Estou entusiasmado com esta missão por várias razões. McLaren desempenhou um papel crucial na minha carreira, dando-me a oportunidade de pilotar na F1 e de me elevar a um nível superior, trabalhando ao lado de Senna, Prost e Berger. Com a minha equipa, o meu papel irá ajudar a criar um programa de ponta, selecionando os melhores pilotos possíveis e fornecendo-lhes todas as ferramentas de que necessitam para fazer o melhor uso do seu talento. Além disso, incorporá-los na missão, visão e valores da McLaren e, esperemos, ter um deles a progredir para a equipa de F1. Uma vantagem importante para nós são as equipas da Fórmula E e da Fórmula Indy, que darão oportunidades extra para uma carreira profissional aos nossos membros da McLaren Driver Development. Adoro trabalhar com jovens e ajudá-los a crescer e a melhorar. Cada vez que o fiz no passado foi uma experiência enriquecedora e estou ansioso por voltar a fazê-lo. A McLaren tem uma história espantosa na F1. Significa muito para mim, e estou imensamente orgulhoso de fazer parte deste programa”.