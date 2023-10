F1: McLaren revela imagens do novo túnel de vento | AutoSport

É o maior investimento do departamento de corridas da McLaren “desde a construção do McLaren Technology Centre” e uma peça importante do plano de Zak Brown para fazer a sua equipa de Fórmula 1 lutar por vitórias. A estrutura de Woking revelou hoje ao grande público as primeiras imagens do novo túnel de vento.

Até agora, a McLaren usava o túnel de vento da Toyota, sendo este uma das mais importantes ferramentas para qualquer equipa de corridas. Não termina por completo esta parceria, uma vez que há projetos ainda a decorrer que precisam das instalações da marca nipónica em Colónia.

“Foi um projeto enorme e o maior investimento no departamento de corrida desde a construção do MTC”, afirmou Christian Schramm, Diretor de Investigação e Desenvolvimento da McLaren. “Foi um esforço de equipa fantástico. Houve muitos sacrifícios, horas extra e turnos extra, tanto durante a semana como aos fins de semana. Foi um projeto complexo, mas o trabalho árduo da equipa garantiu o nosso sucesso”, disse.

Fotos: McLaren