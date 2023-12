F1: McLaren recebeu o diploma do Guinness World Records | AutoSport

Com o tempo de 1,80 segundos, a McLaren tem oficialmente o tempo da paragem nas boxes mais rápida. A equipa de Woking recebeu hoje o diploma do Guinness World Records.

O recorde da Red Bull foi batido no GP do Catar, uma corrida com várias medidas de segurança relacionadas com os pneus que levaram a mais paragens nas boxes do que o habitual. A McLaren trocou os quatro pneus do carro de Lando Norris na volta 27, com um tempo de 1,80 segundos. O recorde pertencia à Red Bull com 1,82 segundos, em 2019, ainda no tempo dos pneus de 13 polegadas, no GP do Brasil, numa troca de pneus no carro de Max Verstappen. Pensou -se que esse recorde não seria batido dado o aumento do tamanho das rodas, aquando da nova regulamentação técnica, mas a McLaren tratou de mostrar que era possível fazer melhor.