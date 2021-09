F1: McLaren quer fim das jornadas triplas | AutoSport

A McLaren mostrou-se novamente contra as jornadas triplas, com três provas seguidas. Andreas Seidl quer que este cenário seja evitado nos próximos calendários.

Com o aumento do número de provas por ano, torna-se quase impossível não fazer provas em fins de semana seguidos e se a F1 já estava habituada a duas provas seguidas, três provas em fins de semana consecutivos é uma “inovação” recente. Mas muitas equipas já se mostraram contra e a McLaren tem sido a mais crítica em relação a este assunto.

Seidl voltou a referir este tópico mostrando-se contra as jornadas triplas:

“O mais importante do meu ponto de vista é que não aumentamos ainda mais o número de corridas por ano, porque penso que o que temos agora é já demasiado em termos do fardo que impomos ao nosso staff”, disse Seidl. “Outro tópico muito importante é também o número de jornadas triplas. Do meu ponto de vista, devemos evitá-los completamente, mais uma vez, para reduzir o fardo que recai sobre a equipa. Devíamos tentar evitar fazer três provas seguidas, para ser honesto”.

Outra das medidas que Seidl quer ver implementada é a organização do calendário por regiões, para evitar grandes deslocações em curtos espaços de tempo, o que não é fácil logisticamente, além de aumentar a pegada de carbono da competição, algo que a F1 está a tentar diminuir:

“É obviamente muito importante para nós, mas eu sei que para Stefano Domenicali também é muito importante”, acrescentou Seidl. “Ele colocou uma agenda para o que pretende alcançar com a Fórmula 1 até 2030 e uma grande parte disso é também do lado logístico das coisas. Sabemos que ele está a analisar isto e precisamos ver agora como é que o primeiro rascunho refletirá isso quando o tivermos”.