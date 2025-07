F1: McLaren quer falar com a FIA e acabar com a “lei da rolha”!

O diretor da equipa McLaren, Andrea Stella, solicitou uma reunião com a FIA após a controvérsia sobre os comentários de Oscar Piastri pelo rádio no Grande Prémio da Grã-Bretanha. Piastri recebeu uma penalização de 10 segundos por travagem irregular atrás do safety car e expressou frustração após a corrida, evitando qualquer tipo de declaração, afirmando que não podia falar livremente sem correr o risco de ser banido devido aos regulamentos da FIA.

Stella enfatizou a necessidade de os pilotos poderem expressar-se honestamente sem medo de punição, ao mesmo tempo que continua a apoiar um diálogo respeitoso com a FIA. Ele espera trabalhar em colaboração para rever as restrições atuais.

“Numa situação tão tensa, aconselhamos sempre os nossos pilotos a reverem primeiro as imagens e só depois reagirem”, afirmou Stella. “Mas se já não é permitido fazer declarações honestas porque se pode meter em problemas, isso é uma questão diferente. Precisamos de reexaminar isso. Queremos fazê-lo em conjunto com a FIA. Não queremos iniciar um conflito, e não há conflito de interesses aqui. Todas as partes têm o mesmo interesse. Sempre cooperamos com a FIA e os comissários.”

A questão decorre do Artigo 12.2.1.f do Código Desportivo da FIA, que proíbe declarações que causem «dano moral» à FIA ou aos seus membros. Max Verstappen também criticou a regra, alegando que ela silencia os pilotos. Embora a regra tenha como objetivo coibir abusos, há cada vez mais pedidos por uma abordagem mais equilibrada que permita críticas construtivas.