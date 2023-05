F1: McLaren quer exceções no limite orçamental para atingir metas ambientais | AutoSport

As equipas de F1 têm trabalhado para atingir também níveis de sustentabilidade para chegarem à meta de serem carbono neutras. Mas a McLaren pediu mudanças no limite orçamental, de forma a que essas iniciativas sejam excluídas.

No relatório anual de sustentabilidade, a McLaren deu alguns números relativos às melhorias implementadas:

A equipa operou uma redução de 22% das emissões de gases de efeito de estufa em relação à linha de base de 2019; uma redução de 9% nas emissões dos transportes aéreos ao longo de 2 anos como resultado do transporte de mais equipamentos de corrida por transporte marítimo; converter a iluminação do Centro de Tecnologia da McLaren para LEDs, economizando eletricidade suficiente para abastecer 100 casas médias do Reino Unido por um ano inteiro; uma redução de 19% no total de resíduos produzidos em comparação com 2021, e zero resíduos enviados para aterros; redução do plástico de utilização única: todos os copos descartáveis, talheres de plástico e saquetas foram retirados do restaurante MTC, poupando quase 400 chávenas de café por semana; identificação de 56 projetos de eficiência na fábrica: 8 foram concluídos e 19 estão a ser implementados para reduzir as embalagens, os resíduos e os custos.

Há também melhorias nos capítulos da diversidade (33% do novo staff vem meios sub-representados) e da saúde e bem-estar no trabalho (6% da equipa tem agora formação em primeiros socorros em saúde mental).

No entanto, a McLaren quer que estas iniciativas sejam feitas fora do âmbito do limite orçamental:

“Acreditamos firmemente no limite orçamental e não gostaríamos de ver nada que pusesse em causa a sua integridade, mas os regulamentos atuais criaram algumas barreiras não intencionais quando se trata de investir na sustentabilidade” disse Zak Brown, CEO da McLaren. “Tem sido fantástico ver tanto apoio da F1 e de outras equipas nesta questão, e estamos muito satisfeitos por a FIA ter criado um grupo de trabalho para explorar os próximos passos. Mas para desbloquear o potencial do nosso desporto para impulsionar o desenvolvimento de tecnologias mais sustentáveis que possam desencadear mudanças positivas à escala global, precisamos de uma verdadeira mudança radical. Isso exige condições equitativas para que as equipas possam trabalhar para atingir os mesmos objetivos e deixem de ter de escolher entre investir no desempenho dos automóveis e investir na sustentabilidade. O nosso desporto precisa de um quadro regulamentar claro com regulamentos financeiros, técnicos e desportivos que nos permitam inovar e investir na sustentabilidade. Temos de encontrar melhores formas de partilhar conhecimentos e ideias em todo o nosso sector. Só uma verdadeira colaboração nos ajudará a promover uma mudança significativa. E se quisermos alcançar uma mudança radical com o novo conjunto de regulamentos para 2026, então essas decisões têm de ser tomadas agora.”

A McLaren pretende que sejam criadas um conjunto de exclusões abrangentes do limite orçamental que apoiem o investimento em projetos e iniciativas de sustentabilidade, sem comprometer a integridade do limite de custos. Isto deve incluir e regulamentos técnicos que incentivem ativamente a adoção de materiais e processos mais sustentáveis para apoiar a investigação e o desenvolvimento de um carro de F1 totalmente integrado na filosofia circular.