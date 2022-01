F1: McLaren quer continuar a fazer decorações especiais | AutoSport

A McLaren espantou os fãs este ano com duas decorações especiais, uma no Mónaco e outra no fim do ano. Especialmente a do Mónaco deu muito que falar e terá sido uma das decorações mais belas do ano. A ideia da equipa é continuar a fazer decorações especiais, não exagerando no seu número.

O CEO da McLaren Racing, Zak Brown, considerou que havia um valor significativo em decorações pontuais de tempos a tempos. Mas sente que é importante mantê-las limitadas para garantir que permaneçam especiais depois de notar uma “grande” reacção dos fãs até 2021.

“Penso que fazê-lo numa base muito limitada, como o fizemos este ano”, disse Brown quando questionado pela Motorsport.com sobre os planos para futuras decorações especiais. “Queremos manter a nossa identidade e fazer uma decoração especial. E se o fizermos a toda a hora, perde a sua exclusividade. Em [Abu Dhabi], a decoração foi gerida por um patrocinador. Penso que dá alguma vitalidade, traz grandes mensagens. Neste caso, foi uma artista feminina desta área, por isso uma ótima forma de chamar a atenção para vários tópicos.”

“É claro que os nossos fãs gostam de nos apoiar. Vêem-se muitos chapéus e roupa da Gulf por aí. Por isso, é outra forma de envolvimento dos adeptos. Todos deram um feedback positivo, com o seu entusiasmo. É algo que queremos fazer e continuaremos a fazer, mas não numa base de alta frequência, porque perdemos a nossa própria identidade e ela perde a sua exclusividade”.