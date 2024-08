F1: McLaren quer ajudar Lando Norris a evitar erros

O diretor da equipa McLaren, Andrea Stella, afirmou que a equipa vai apoiar Lando Norris na recuperação dos recentes contratempos, que descreveu como incidentes “muito, muito pequenos”.

Norris, que reconheceu ter cometido erros “estúpidos”, em particular no Grande Prémio da Bélgica, onde ficou fora de pista em La Source e caiu de quarto para sétimo, expressou a necessidade de um “reset” durante a pausa de verão.

Stella explicou que os erros de Norris foram menores e envolvem pequenos ajustes. Ele enfatizou que a McLaren iria trabalhar com Norris e o seu colega de equipa Oscar Piastri para melhorar o desempenho e capitalizar as suas capacidades. Apesar de problemas semelhantes em Espanha, Hungria e China, Stella acredite que é crucial determinar se estes problemas no início da corrida têm uma causa específica ou são meramente aleatórios.

“É claro que trabalhamos com o Lando, tal como trabalhamos com o Oscar [Piastri], para tentar ver todas as oportunidades em que podemos melhorar individualmente, mas também colaborar melhor para estarmos mais preparados ou para utilizarmos melhor as nossas capacidades e talentos. Por isso, penso que não muda necessariamente a nossa atitude, mas dá-nos definitivamente alguns elementos para analisar a forma como algumas destas oportunidades perdidas se manifestam.”

Apesar desses desafios, Norris continua em segundo lugar na classificação dos pilotos, 78 pontos atrás de Max Verstappen, com a McLaren mantendo o segundo lugar na classificação dos construtores.

Foto: Philippe Nanchino / MPSA