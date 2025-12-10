F1: McLaren que ainda não existe já foi vendido por mais de 11 milhões de dólares

A McLaren surpreendeu o mundo do desporto motorizado ao vender um exemplar do seu futuro monolugar de Fórmula 1 para 2026 — um carro que, na prática, ainda não existe. O comprador desembolsou mais de 11 milhões de dólares por um modelo que só será entregue em 2028, numa operação cuidadosamente estruturada para proteger o segredo industrial da equipa campeã do mundo.

O veículo adquirido corresponde ao monolugar que Lando Norris utilizará para defender o título mundial em 2026 e incluirá um motor completo da Mercedes High Performance Powertrains, além do apoio de engenheiros da própria McLaren para o operar em demonstrações e eventos privados. A entrega tardia, prevista para o primeiro trimestre de 2028, visa impedir que equipas rivais tenham acesso antecipado a qualquer detalhe técnico sensível. Até lá, o comprador receberá apenas um show car não funcional da temporada de 2025.

Designado MCL40A, o modelo corresponde a um dos chassis que serão conduzidos por Norris ou Oscar Piastri. A McLaren está igualmente a comercializar exemplares do seu futuro carro de IndyCar para 2026 e do protótipo Hypercar com o qual regressará ao Mundial de Resistência em 2027.

O pacote adquirido pelo comprador inclui ainda um vasto conjunto de experiências exclusivas: uma visita ao McLaren Technology Centre, encontros com Zak Brown, Lando Norris e Oscar Piastri, presença no lançamento público do carro e acesso a dois Grandes Prémios — incluindo o prestigiado Mónaco. O comprador e cinco convidados poderão também assistir às 500 Milhas de Indianápolis e às 24 Horas de Le Mans.

A iniciativa reforça o posicionamento histórico da McLaren, a única equipa a conquistar as três joias da triple crown do automobilismo: o Grande Prémio do Mónaco, as 500 Milhas de Indianápolis e as 24 Horas de Le Mans.