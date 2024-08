F1: McLaren pronta para o regresso

A McLaren regressa às pistas focada no ataque ao primeiro lugar da tabela de construtores. A equipa de Woking deu um salto tremendo a nível competitivo e pretende continuar a sua trajetória ascendente

Lando Norris e Oscar Piastri têm sido os destaques desta época. Apesar de só terem uma vitória cada, os homens da McLaren têm sido dos mais rápidos e querem mais na segunda metade da época.

Lando Norris está entusiasmando pelo regresso depois de umas férias onde conseguiu afastar-se da competição. Norris desperdiçou algumas oportunidades e admitiu que precisava de algum tempo afastado para poder regressar mais forte. As férias vieram no momento certo e agora cabe ao britânico fazer o seu trabalho:

“Estamos de volta! Diverti-me imenso nas férias de verão. É sempre bom tirar algum tempo de folga e concentrar-me em passar tempo com a família e os amigos. Sinto-me renovado e pronto para as últimas 10 corridas do ano.

“Estou ansioso pelo Grande Prémio dos Países Baixos. É uma boa corrida para começar a segunda metade da época. Há sempre muitos fãs no público que criam um ótimo ambiente para participar. É também um circuito divertido de conduzir. Espero que possamos continuar de onde parámos e continuar a lutar pelas vitórias e pelos pódios.”

Oscar Piastri tem feito uma época em crescendo. Apesar da menor experiência, face ao seu colega de equipa, tem estado ao seu nível, num dos confrontos internos mais renhidos do ano:

“Estou entusiasmado por voltar à pista. Foi muito bom poder relaxar e não pensar nas corridas, mas agora estou pronto para voltar à ação e enfrentar a segunda metade da época.

“Estava muito contente com a minha condução antes da pausa e foi bom conseguir a vitória na Hungria e o segundo lugar em Spa. Estou ansioso por voltar ao carro em Zandvoort, pois é sempre um bom fim de semana de corrida, especialmente com caraterísticas interessantes, como a inclinação da margem. Vou trabalhar arduamente para continuar a melhorar a minha posição no campeonato.”