F1: McLaren promete pacote de atualizações “antes das férias de verão” | AutoSport

A McLaren trouxe algumas atualizações para o Grande Prémio do Azerbaijão, mas apenas nas provas do Canadá e da Grã-Bretanha é que Lando Norris e Oscar Piastri poderão contar com um grande pacote de novos componentes para o MCL60, dividido entre estas duas corridas.

Não será antes do GP do Canadá, que se realiza entre os dias 16 e 18 de junho, que a McLaren vai apresentar os maiores desenvolvimentos do seu monolugar, devendo passar por algumas dificuldades nas próximas corridas em Imola, Barcelona e Mónaco. “O próximo considerável pacote de atualizações chegará antes da pausa de verão”, disse Andrea Stella ainda em Miami. “Estamos a planear distribuir as atualizações entre o Grande Prémio do Canadá e o Grande Prémio da Grã-Bretanha”.

A equipa vai evitar apresentar qualquer modificação ao seu monolugar na Áustria por esta ser uma prova do calendário com formato Sprint, “e dada a quantidade de atualizações que vamos trazer, não estamos confiantes em levá-las para um evento que será muito semelhante a Baku”, assegurou Stella.

A equipa de Woking já tem um novo fundo montado nos monolugares, sendo o primeiro passo do desenvolvimento durante a temporada, e pode ter pequenas atualizações em Imola, mas “são apenas pequenas em comparação com os que temos fazer para terminarmos sempre nos pontos, que é o nosso objetivo”, garantiu Andrea Stella.