F1: McLaren procura melhorar nas curvas lentas

A McLaren tem pela frente o desafio de integrar da melhor forma a sua nova unidade motriz, agora fornecida pela Mercedes. Mas além disso, quer continuar a melhorar o chassis no todo e tem já objetivos definidos.

O director técnico James Key disse que a máquina da equipa para 2020 estava no seu melhor nas curvas de alta velocidade e quando as condições meteorológicas eram estáveis.

“Penso que os nossos pontos fortes têm sido tipicamente as curvas de alta velocidade. Certamente desde o início da época, fomos muito competitivos nas curvas de média e alta velocidade. A travagem em linha reta tem sido também outro ponto forte, o que nos beneficiou em algumas pistas – como na Áustria, por exemplo. Penso que em termos de fraquezas, ainda precisamos de melhorar um pouco na baixa velocidade. Não é tão mau como era [em 2019], e tem sido algo onde temos trabalhado. Em algumas condições, o carro não tem um desempenho tão bom como gostaríamos.”

“Temos de compreender isso de facto, mas não é uma solução fácil. Penso que se conseguirmos melhorar isso, teremos um carro mais consistente de uma corrida para outra”.

Embora chegar ao fundo do problema não seja fácil de resolver através da simulação, Key diz que McLaren tem alguma compreensão do que precisa ser feito para extrair mais do MCL35M.

“Há um elemento provavelmente a ser um pouco mais afetado pela instabilidade das condições atmosféricas que outros, tanto positivamente como negativamente, dependendo da direção do vento. Todos os carros sofrem com isto. Os nossos pilotos disseram que viram carros à frente a bloquear todas e com problemas também [quando está vento], por isso penso que afeta toda a gente. Mas ocasionalmente, quando o vento está na direção errada ou afeta uma determinada curva de uma certa forma, tem tido um efeito pior sobre nós”.