F1: McLaren pretende preparar ao máximo Oscar Piastri antes da primeira corrida da época | AutoSport

Oscar Piastri deverá ser um dos pilotos com mais quilómetros feitos com monolugares de Fórmula 1, não os da atual geração, quando se estrear na disciplina como piloto principal da McLaren no próximo ano. Em resultado do extenso programa preparado pela Alpine, quando o australiano ainda fazia parte da estrutura, e agora com uma intensa preparação na McLaren, que começou nos testes privados em Paul Ricard e no teste pós-temporada da Fórmula 1 em Yas Marina, a equipa de Woking espera que Piastri tenha o máximo contacto possível com máquinas da F1, agora que existe uma enorme limitação aos testes.

Após o primeiro contacto com o monolugar da McLaren da atual geração, o MCL36 de 2022, em Yas Marina, Piastri afirmou que “foi uma boa sensação. Muito diferente do teste de pilotos jovens que fiz no ano passado, porque sabia que era apenas um dia para me divertir num carro de F1, enquanto que, obviamente, este ano, é um começar a construir para o próximo ano”. O jovem australiano acrescentou que pôde “conhecer todos os membros da equipa” no seu primeiro dia com a McLaren.

Acerca das sensações com o carro, Piastri explicou que apesar de ter suspensões mais rígidas do que os monolugares que experimentou anteriormente, está “muito mais próximo de um carro mais antigo de F1”. O jovem piloto australiano sabe que “uma das dificuldades do desporto é a capacidade de adaptação. É certamente diferente de um carro da F2 que eu corri, o carro da F3 ou do carro de 2021 que conduzi. É preciso mudar mais ou menos todos os anos, e os carros estão constantemente a desenvolver-se, pelo que, mesmo durante toda a temporada, temos que nos adaptar. “Por isso há algumas coisas que precisam ser mudadas, mas nada completamente estranho”.

A McLaren planeia acelerar a preparação de Piastri para 2023, dando ao seu novo piloto mais tempo em pista durante o inverno com carros mais antigos. “Simplesmente para ter a certeza de que está habituado às máquinas de Fórmula 1 tanto quanto possível, com todas as limitações que há hoje em dia em termos de testes”, disse o chefe de equipa da McLaren, Andreas Seidl. “Com o carro do próximo ano, o objetivo é claro: queremos ter a certeza de que, com o trabalho árduo que realizamos em conjunto com ele, vai para a primeira corrida no Bahrein e não se sentirá como se estivesse na primeira corrida”.