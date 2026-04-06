F1: McLaren prepara grande atualização para Miami

A McLaren prepara-se para tentar repetir o que fez em 2024, introduzindo um pacote profundo de melhorias, com vista a regressa ao topo, numa fase em que a pausa no calendário poderá permitir uma reconfiguração do equilíbrio competitivo. A Mercedes, que dominou o início da temporada, mas o horizonte competitivo pode alterar-se.

O cancelamento dos Grandes Prémios do Bahrein e da Arábia Saudita deixou o mês de abril sem corridas, oferecendo às 11 equipas uma oportunidade significativa para desenvolver novos pacotes técnicos. A Mercedes tem sido a referência, tendo vencido as três primeiras corridas do ano.

Apesar desse domínio, Oscar Piastri esteve muito perto de vencer o Grande Prémio do Japão, evidenciando potencial para, pelo menos, dificultar muito a vida dos Flechas de Prata. Este poderá ter sido o primeiro sinal de uma McLaren mais forte, esperando-se um pacote de melhorias extenso para a primeira prova após a pausa.

David Croft, comentador da Sky F1, afirmou no podcast da Sky F1, que a McLaren tem um prometedor pacote de melhorias pronto para Miami : “Penso que a McLaren tem uma grande, grande atualização a chegar a Miami, com a qual já estão muito satisfeitos em termos dos dados que lhes deu no simulador. Acho que o Oscar Piastri poderia ter ganho [no Japão], na verdade, sem o safety car. E sei que o ritmo do Kimi antes do safety car era bastante forte, mas ele ainda teve de lutar no pelotão e fazer algumas ultrapassagens. O Oscar tinha posição em pista e penso que, se tivesse mantido essa posição, teria acabado por vencer. Ele parecia muito confortável, e isso foi uma das principais conclusões. Do meu ponto de vista, foi positivo porque o Oscar A) pôde correr e B) esteve bastante bem quando esteve em pista”.