F1: McLaren por conquistar título já no Azerbaijão

O domínio e a vantagem que a McLaren tem construído ao longo desta época permite que a equipa britânica possa já fazer a festa a sete provas do fim da temporada.

A equipa de Woking pode garantir o seu 10.º título de construtores de Fórmula 1 no Grande Prémio do Azerbaijão. Se o fizer, será a primeira vez desde 1991 que a equipa defende o seu título com sucesso.

Para garantir o título em Baku, a McLaren precisa de terminar o fim de semana com uma vantagem de pelo menos 346 pontos sobre o segundo classificado. Atualmente, a equipa tem 617 pontos, o que lhe dá uma vantagem de 337 pontos sobre a Ferrari, a 357 da Mercedes e a 378 da Red Bull.

Traduzindo em resultados:

Se a McLaren terminar em 1.º e 2.º lugar, será campeã mundial independentemente do resultado da Ferrari, Mercedes e Red Bull.

Se a McLaren terminar em 1.º e 3.º ou em 2.º e 3.º, será campeã mundial se ambos os pilotos da Ferrari terminarem em 7.º ou abaixo e tanto a Mercedes como a Red Bull terminarem em 7.º ou abaixo.

Se a McLaren terminar em 1.º e 4.º, será campeã mundial se ambos os pilotos da Ferrari terminarem em 8.º ou abaixo e a Mercedes ou a Red Bull terminarem abaixo da Ferrari.

Portanto, se a McLaren conseguir uma dobradinha, assegura imediatamente o título. Caso contrário, serão necessárias mais contas. Mas a McLaren está muito próxima do bicampeonato.