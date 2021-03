F1: McLaren pode reforçar aposta na traseira elevada

O conceito de “High-Rake” tem sido sobejamente falado nos últimos dias, como sendo a filosofia certa para os carros deste ano. O diretor técnico da McLaren, James Key, não está ainda certo que seja esse o caso.

A Red Bull que é conhecida por usar uma traseira muito elevada, foi a que melhor resultados teve nos testes, ao contrário da Mercedes que usa uma filosofia oposta, com uma traseira baixa. Como tal, pode pensar-se que a traseira elevada será a solução. mas Key não tem certezas ainda:

“É um pouco cedo para dizer”, respondeu Key quando lhe perguntaram qual o conceito que acredita ser o melhor. “Acabámos apenas de ver os carros dos outros. Imagino que as duas filosofias diferentes se fundirão em torno de algo que, em última análise, funciona para estes regulamentos.“

Temos sido um carro com a traseira elevada, mas de forma moderada. Acho que se pode dizer que os regulamentos tiveram um impacto sobre a forma como pensamos isso, mas não algo que nos é estranho em termos da forma como funciona. Se teve um impacto maior em carros com uma altura mais baixa é difícil dizer”, acrescentou. “Fizemos modificações num carro [MCL35] que já tinha essa caraterística. Assim, foi baseado numa certa forma de como a aerodinâmica funcionava na parte de trás do carro.”