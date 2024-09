F1: McLaren pode libertar Gabriel Bortoleto para a Sauber, mas só por empréstimo

O diretor da equipa McLaren, Andrea Stella, afirmou que, embora a equipa não impeça Gabriel Bortoleto de se juntar à Sauber para um potencial lugar na Fórmula 1, prefere um acordo de empréstimo para o manter dentro da família McLaren.

Bortoleto, uma estrela em ascensão depois de vencer o campeonato de Fórmula 3 (como estreante) e liderar atualmente a classificação da Fórmula 2, chamou a atenção da Sauber (futura equipa Audi), e está na lista de potenciais reforços com nomes como Valtteri Bottas, Theo Pourchaire e Franco Colapinto.

Stella elogiou o desempenho, a consistência e a humildade de Bortoleto, comparando-o a Oscar Piastri, da McLaren. Apesar do rápido desenvolvimento de Bortoleto, a McLaren está satisfeita com o seu alinhamento de pilotos a longo prazo, composta por Piastri e Lando Norris, sem vagas até pelo menos 2027. No entanto, estão abertos as negociações com a Sauber, com o objetivo de manter o piloto brasileiro ligado à McLaren. A forte temporada de Bortoleto na F2, com 169,5 pontos, tornou-o um dos principais candidatos ao título.