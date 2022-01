F1: McLaren pode esperar pela VW, mas sugere que Red Bull está na frente das negociações | AutoSport

Que a VW através da Audi e da Porsche está em conversações para a sua entrada na Fórmula 1, já não é segredo e que a McLaren é um dos “alvos” do grupo, poucas eram as dúvidas.

Zak Brown confirmou que existem conversações, mas diz esperar que a VW termine as negociações com a Red Bull, sugerindo que a equipa de Milton Keynes é a primeira escolha dos germânicos.

“Ouvi dizer que preparam algo com Red Bull e a Porsche”, disse Zak Brown. “Penso que eles falaram com algumas pessoas da grelha e, como imaginam, já tivemos conversas, mas, a curto e médio prazo, estamos muito felizes onde estamos. Portanto, vamos esperar para ver: vão entrar no desporto? Porque penso que isso ainda não foi definitivamente decidido. Se o fizerem, temos um contrato durante este prazo. E, naturalmente, vamos avaliar onde estamos e quem está no desporto, e depois tomar uma decisão a seu tempo sobre o que vamos fazer em 2026”.

Para já, Brown afirma que a sua equipa pode vencer com a unidade motriz da Mercedes e que confia que os motores das duas estruturas são idênticos.

“Penso que podemos ganhar com um motor Mercedes. Sei que há muito tempo existe a opinião que não se pode ganhar sendo cliente. Penso que se pode e estamos muito confiantes de que a nossa unidade motriz da Mercedes é idêntica à deles. Não temos visto nada que aponte noutra direção”.