F1: McLaren pode conquistar o título de construtores no Azerbaijão

A McLaren chega ao Grande Prémio do Azerbaijão de Fórmula 1, com a primeira oportunidade de garantir matematicamente o título de construtores da Fórmula 1 de 2025. Após uma temporada dominadora, a equipa britânica está em posição de selar a conquista já nas ruas de Baku.

Uma temporada de domínio absoluto

Em 16 corridas realizadas, a McLaren somou 12 vitórias, sete delas com dobradinha, e esteve no pódio em todas as provas, exceto uma. O resultado é uma liderança confortável com 617 pontos, contra 280 da Ferrari, 260 da Mercedes e 239 da Red Bull.

A vantagem de 337 pontos face à Ferrari, segunda classificada, coloca a McLaren a um passo do título, mesmo com oito corridas ainda por disputar.

Quantos pontos ainda estão em jogo?

Restam oito rondas até ao final da temporada, com um total de 389 pontos disponíveis. Cinco fins de semana seguem o formato tradicional, com 43 pontos em disputa, e três terão corridas Sprint, onde o máximo sobe para 58 pontos. Na prática, a diferença atual só poderia ser revertida com um cenário altamente improvável, confirmando a dimensão da superioridade da McLaren em 2025.

O que precisa a McLaren para ser campeã em Baku?

A conta é simples: se, no final do Grande Prémio do Azerbaijão, a diferença para a Ferrari for de 346 pontos ou mais, a McLaren garante matematicamente o título. Para isso, a equipa precisa de somar pelo menos nove pontos a mais do que a Ferrari neste fim de semana.

Independentemente do desempenho da rival, a McLaren pode confirmar a conquista já em Baku se vencer a corrida e colocar o segundo carro em segundo ou terceiro lugar.

As hipóteses remotas de Mercedes e Red Bull

Além da Ferrari, também a Mercedes e a Red Bull permanecem, teoricamente, na luta pelo campeonato. No entanto, as suas possibilidades são meramente matemáticas.

A Mercedes está a 357 pontos da McLaren e precisa de recuperar 12 pontos na próxima corrida para evitar a eliminação. Já a Red Bull encontra-se 378 pontos atrás e teria de somar 33 pontos a mais do que a McLaren em Baku para se manter na disputa.

Caso a decisão não se confirme no Azerbaijão, o desfecho será adiado para a etapa seguinte, em Singapura.