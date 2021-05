F1: McLaren perto de mudar foco para 2022 | AutoSport

O equilíbrio entre apostar em 2021 e mudar o foco completamente para 2022 seria sempre complexo e difícil de atingir, mas aos poucos as equipas começa cada vez mais a deixar de investir nesta época para focar recursos na próxima era. A McLaren está perto de terminar o trabalho de desenvolvimento do monolugar desta época, o MCL35M.

Foi o próprio Andreas Seidl, diretor da equipa, que o afirmou:

“Se olharmos desde o primeiro teste deste ano em diante, tentamos continuamente trazer atualizações ao carro, para dar passos em frente no desempenho”, disse Seidl durante o fim-de-semana do GP de Espanha. “Também trouxemos atualizações para Portimão, trouxemos atualizações para o carro também em Barcelona no treino livre. E o nosso plano é ainda trazer mais atualizações também nas próximas corridas. É obviamente uma batalha muito renhida, especialmente com a Ferrari, e é importante garantir que continuamos a trazer atualizações para o carro nas próximas corridas, a fim de manter viva esta batalha pelo terceiro lugar”.

“É evidente que não estamos longe de mudar completamente toda a equipa de desenvolvimento, para nos concentrarmos totalmente no carro do próximo ano. Por isso, continuo a pensar que, no fim de contas, dependerá se ainda houver mais potencial para retirar do carro em termos de desenvolvimento, que depois queremos explorar mais. Mas de um modo geral penso que o James [Key] tem uma ideia clara de quando quer passar totalmente para o próximo ano”.