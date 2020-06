F1: McLaren pede empréstimo ao Banco Nacional do Barhein

A McLaren continua a procurar soluções para a sua situação financeira e poderá recorrer a um empréstimo.

Durante esta semana soube-se que o plano de colocar à venda 30% das ações da empresa sofreu um revés. Os proprietários dos títulos da empresa recusaram a ideia e propuseram uma solução diferente algo que não foi aceite pela McLaren que assim colocou uma ação em tribunal para que os títulos fossem cedidos para assim proceder a venda.

Apesar da ação judicial poder manter-se, a McLaren olha para outras possibilidades e um empréstimo ao Banco Nacional do Barhein está em cima da mesa. No entanto, o banco é parte do fundo soberano Mumtalakat, do Bahrein, que já tem uma participação de 57,7% na empresa, o que levou a temores de que o empréstimo pudesse dar mais vantagem ao fundo. O mesmo fundo recusou injetar mais dinheiro na McLaren depois de ter injetado 300 milhões de libras, juntamente com os restantes acionistas, para fazer face a uma reestrutração da divisão dos supercarros, dinheiro que foi canalizado para a sobrevivência da equipa nos últimos meses, devido à pandemia.