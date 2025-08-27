F1: McLaren passa a chamar-se “McLaren Mastercard F1 Team” a partir de 2026

A McLaren Racing anunciou esta quarta-feira uma parceria alargada com a Mastercard, que se tornará Naming Partner oficial da equipa de Fórmula 1 a partir de 2026. Com esta mudança, a formação passará a competir sob a designação McLaren Mastercard Formula 1 Team, num acordo que marca o início de uma nova era para a equipa e para os adeptos em todo o mundo.

O anúncio inclui também o lançamento do programa “Team Priceless”, uma iniciativa global da Mastercard que promete aproximar os fãs da equipa papaya, oferecendo experiências exclusivas ao longo da temporada. Em determinados Grandes Prémios, adeptos selecionados terão acesso privilegiado, como hot laps em pista, encontros com os pilotos e atividades que exploram a cultura local das cidades anfitriãs.

Para assinalar esta nova fase, a Mastercard vai organizar um evento especial em Amesterdão, na noite de 27 de agosto, na véspera do Grande Prémio dos Países Baixos. A celebração contará com a presença dos pilotos Lando Norris e Oscar Piastri, bem como atuações musicais e outras surpresas para os adeptos.

Zak Brown, CEO da McLaren Racing, destacou:

“Não há nada mais importante para nós do que os nossos fãs. Este novo capítulo com a Mastercard é a garantia de que vamos continuar a colocar a nossa família Papaya em primeiro lugar, oferecendo experiências incríveis e aproximando-os cada vez mais da equipa. Ter a Mastercard como naming partner dá-nos a plataforma perfeita para continuar a evoluir dentro e fora de pista. Mal posso esperar para ver o ‘Team Priceless’ ganhar vida em 2026.”

Também Raja Rajamannar, diretor de marketing e comunicação da Mastercard, reforçou o entusiasmo: