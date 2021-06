F1, McLaren: Norris ‘frustrado’, Ricciardo ‘azarado’ | AutoSport

Lando Norris mostrou-se frustrado por não ter conseguido dar mais luta à Red Bull e Mercedes no GP da Estíria depois de arrancar do terceiro lugar da grelha. Foi passado cedo por Sergio Pérez e Valtteri Bottas, mas teve pelo menos ritmo para segurar os rápidos Ferrari de Carlos Sainz e Charles Leclerc, mas a verdade é que Norris não ficou muito convencido com o seu resultado na corrida: “Penso que foi o melhor que podíamos alcançar, de certa forma é positivo, mas penso que ainda aprendemos algumas coisas. Os Ferrari foram muito rápidos e penso que, na próxima semana, podem ser muito mais uma ameaça se começarem com uma boa posição e não tiverem incidentes.

Quanto a nós, lutámos muito no início, melhorou no final, por isso só preciso de perceber algumas coisas e tentar melhorar, mas estou contente com o quinto lugar. Contudo, no ano passado, uma P5 era como uma vitória, agora queremos sempre um pouco mais”, disse.

A corrida de Norris foi pelo menos melhor do que a do colega de equipa, Daniel Ricciardo, que ‘saltou’ de P13 para P8 na volta 1, mas teve depois uma breve perda de energia que o fez cair muito na classificação, terminando no 13º lugar, uma classificação muito abaixo do que teria conseguido sem o problema que teve.