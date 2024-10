F1: McLaren não vai recorrer da decisão do GP dos EUA

A McLaren não está satisfeita com a penalização de cinco segundos que Lando Norris recebeu no Grande Prémio dos Estados Unidos por ultrapassar Max Verstappen fora da pista, o que fez com que Norris caísse de terceiro para quarto.

A equipa acredita que a penalização foi injusta, argumentando que Verstappen também saiu da pista e que os comissários apressaram a decisão sem consultar os pilotos. O chefe de equipa da McLaren, Andrea Stella, criticou a falta de discussão após a corrida e questionou a urgência de tais decisões em corridas importantes.

Apesar da sua insatisfação, a McLaren não vê grande interesse em recorrer, uma vez que as sanções aplicadas durante a corrida não podem ser objeto de recurso ao abrigo dos regulamentos da FIA. Embora possa ser solicitado um direito de revisão se forem apresentadas novas provas, Stella duvida que surjam novas provas, sugerindo que se trata mais de uma questão de interpretações diferentes do que de factos novos. A McLaren espera que a FIA melhore as suas decisões no futuro, mas optou por deixar cair o assunto.