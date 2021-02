F1: McLaren não pretende ter programa de jovens pilotos

O CEO da McLaren Racing, Zak Brown, afirma que a equipa britânica não vai seguir o exemplo da Red Bull em termos de ter um programa de pilotos jovens.

A academia de pilotos jovens da Red Bull é das mais conhecidas do mundo. Nomes como António Félix da Costa, Filipe Albuquerque, Sebastian Vettel, Max Verstappen, Sebastien Buemi, Jean-Eric Vergne vieram de lá, e apesar de nem todos terem chegado à Fórmula 1, continuam a sua carreira com sucesso no desporto motorizado. Para Brown, a McLaren só vai olhar para pilotos quando houver espaço, a fim de não garantir que talento seja desperdiçado.

“Apesar de ser excelente a Red Bull ter encontrado o Max, eles passaram muitos bons talentos e gastaram muito. Acho que não precisamos disso. Neste momento, estamos a prestar atenção ao que se passa nas fórmulas juniores. Mas, não acho que temos espaço para os ter num programa júnior”, afirmou Brown.

“A nossa filosofia é diferente. Um dos problemas é que podes ter muitos pilotos e depois não há lugares para os colocar. Acho que a McLaren é uma equipa a que os pilotos aspiram estar e se continuarmos com o atual progresso, melhor ainda”, finalizou Brown.