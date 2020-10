F1: McLaren não precisa “desesperadamente” do terceiro lugar

Andreas Seidl diz que a McLaren está a dar tudo por tudo para aproveitar o facto deste ano a Ferrari estar na mó de baixo para assegurar o almejado terceiro lugar entre os construtores, pois a diferença entre o terceiro e quarto lugar é de muitos milhões em prémios monetários, mas também nega que a McLaren precise desesperadamente do dinheiro extra: “O novo nariz que levámos para o Nurburgring onde não conseguimos muito tempo de pista devido ao cancelamento dos dois treinos livres de sexta-feira é uma grande mudança no conceito aerodinâmico e só precisamos de mais tempo para desenvolver todo o potencial e não conseguimos isso no fim de semana passado”, começou por dizer o alemão à Auto Motor und Sport. Quanto ao terceiro lugar: “Não tem influência direta no nosso futuro, quer terminemos em terceiro ou quinto lugar. Estamos bem posicionados com o nosso plano de negócios pois antes da época, nunca esperávamos estar em posição de terminar em terceiro” disse. Recorde-se que com a Ferrari em dificuldades, a aposta é alta para as equipas atrás da Mercedes e Red Bull. Racing Point, McLaren e Renault estão todas separadas por apenas quatro pontos para o cobiçado terceiro lugar no campeonato dos construtores.