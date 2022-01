F1: McLaren não está preocupada com a falta de fiabilidade dos motores Mercedes | AutoSport

A McLaren foi uma das equipas que menos sofreu com a falta de fiabilidade das unidades motrizes. Apesar de serem fornecidos pela Mercedes, que teve algumas preocupações ao longo do ano, a McLaren esteve muito bem nesse capitulo e não se mostra preocupada para o que lá vem, como explicou Zak Brown:

“Eles [Mercedes] estão contentes com o desenvolvimento da unidade motriz”, disse ele, segundo o Motorsport.com. “Felizmente, tivemos uma boa fiabilidade no ano passado. Como sabem, há mais do que apenas a unidade motriz nas contas da fiabilidade”, acrescentou ele. “Os nossos rapazes fizeram um bom trabalho com a unidade de potência no primeiro ano, pelo que a fiabilidade não tem motivado o mesmo nível de preocupação para nós em relação aos outros”.

No entanto, com um congelamento do motor agora no lugar, o americano discutiu a questão com Toto Wolff.

“Ele estava bastante otimista”, revelou ele. “Penso que o desenvolvimento das unidades motrizes está mais renhida que nunca. Mas eu não estou preocupado com isso.”